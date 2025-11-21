АВТОВАЗ назвал условие для роста продаж Lada Aura

Максим Соколов рассказал, почему Lada Aura производится в небольших количествах

Созданные на АВТОВАЗе мощности позволяют выпускать более пяти экземпляров стретч-седана Lada Aura. Об этом в ходе «Транспортной недели – 2025» рассказал президент предприятия Максим Соколов.

Рекомендуем Что и кому принадлежит на автомобильном рынке Китая

Он уточнил, что в данный момент линия сборки модели Aura недозагружена из-за невысокого темпа продаж модели.

«По словам Максима Соколова, росту [продаж] может способствовать выполнение поручения Владимира Владимировича Путина о приоритете отечественных машин для госслужащих и госкомпаний», – сообщил вазовский корпоративный телеграм-канал «На заводе».

Lada Aura продается с 30 ноября 2024 года, это самая дорогая модель в линейке АВТОВАЗа с ценой 2,6 или 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации.

По опубликованной ранее статистике, с января по август 2025 года было продано 792 бизнес-седана Lada Aura. В сентябре АВТОВАЗ опроверг слухи о снятии модели с производства. Но изначальный план предполагал выпуск до 10 000 таких машин – при наличии соответствующего спроса. Помимо автомобиля для госслужащих, Ауре прочат и роль автомобиля такси – соответствующую модификацию АВТОВАЗ уже подготовил.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube