Политик из Южной Кореи предложить возобновить в РФ поставки автомобилей

Глава партии «Сосна»: Россия и Южная Корея остаются стратегическими партнерами

В рамках празднования 35-летия дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей прозвучало важное заявление от бывшего мэра Инчхона и председателя партии «Сосна» Сон Ён Гиля.

Он выступил с предложением возобновить поставки южнокорейских автомобилей на российский рынок и выразил надежду, что автомобили Hyundai, когда-то привычные для дорог Москвы и Санкт-Петербурга, вновь начнут выпускаться и продаваться в России.

Сон Ён Гиль подчеркнул, что, несмотря на охлаждение отношений на фоне украинского конфликта, две страны остаются стратегическими партнерами, и в условиях глобальной нестабильности и активизации связей России с Востоком значение такого сотрудничества только возрастает.

Даже в сложный период людские обмены не прекращались, а популярность корейской культуры и товаров в России остается высокой. В прошлом году Южную Корею посетили 240 тысяч россиян, а Россию – более 30 тысяч корейцев. Облегчает поездки действующее между странами безвизовый режим, позволяющей находиться на территории друг друга до 90 дней.

В качестве перспективных направлений для совместного развития были названы освоение Северного морского пути и инфраструктурный проект по соединению Транссибирской магистрали с Корейской железной дорогой, который мог бы стать мостом к экономическому прогрессу всего региона.

Политик выразил уверенность, что нормализация отношений необходима как можно скорее, и высказался за мирные переговоры по Украине.

Алексеева Елена
Фото:EPA
21.11.2025 
Фото:EPA
