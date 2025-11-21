АВТОВАЗ объяснил предстоящий рост стоимости автомобилей Lada

Глава АВТОВАЗа Соколов заявил о необходимости повышения цен на Lada

В кулуарах форума «Транспорт России» глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил о необходимости пересмотра цен на автомобили Lada.

Причиной предстоящих изменений стало значительное увеличение реальной себестоимости производства. По словам Соколова, предыдущее повышение цен состоялось еще в январе 2025 года и было довольно скромным – около 1,8% для моделей Granta и Niva Legend, что в несколько раз ниже уровня официальной инфляции.

«Так долго сдерживать рост невозможно – импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», - пояснил президент АВТОВАЗа

Параллельно компания озвучила свой прогноз по продажам на 2025 год, который составляет 370 тысяч автомобилей с учетом экспорта. Из этого объема около 350 тысяч машин планируется реализовать внутри страны. Для сравнения, по итогам 2024 года было продано 459 тысяч Lada, а это означает, что в текущем году компания ожидает снижение продаж примерно на 23%.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ