#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Моторные масла «Газпромнефть-СМ» вошли в рейтинг «100 лучших товаров России»

Продукция компании «Газпромнефть – смазочные материалы» получила высокую оценку экспертов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как экологичность, безопасность и энергоэффективность.

Лауреатом конкурса стало универсальное всесезонное моторное масло Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 с увеличенным интервалом замены. Также в федеральный рейтинг качества вошли моторные, гидравлические и трансмиссионно-гидравлические масла линеек G-Profi и G-Special. Кроме того, эксперты отметили комплексную литиевую смазку Gazpromneft Grease LX EP 2.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер отметил, что обеспечение российских потребителей современными и качественными нефтепродуктами является ключевой задачей компании.

«Для повышения эффективности производства топлив, масел, битумов и других нефтехимических товаров мы провели масштабную модернизацию НПЗ. Благодаря профессионализму и многолетней экспертизе команды специалистов "Газпром нефти" мы разрабатываем и внедряем новые виды продукции, расширяем ассортимент и увеличиваем объем выпуска нефтепродуктов для российской экономики», – отметил он.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Компания выпускает продукцию на собственных производственных площадках. А запуск комплекса гидроизодепарафинизации на заводе в Омске позволил перейти на полный цикл производства с использованием российской компонентной базы. Ассортимент включает около 1000 наименований для всех секторов рынка.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 60
21.11.2025 
Фото:Дмитрий Верхоробин
Поделиться:
Оцените материал:
0