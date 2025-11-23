#
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей
Jeep Gladiator надел военную форму в стиле Willys '41

Jeep Gladiator 2026 года получил стильную ретромодификацию

Компания Jeep представляет пикап Gladiator 2026 года в особом ретростиле Willys '41, вдохновленном военной классикой Kaiser M715.

Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

Вероятно, это станет началом серии модных коллекций для модели, хотя, в отличие от брата-близнеца Wrangler, пикап пока довольствуется лишь одной эксклюзивной версией, и, к сожалению, без заветного двигателя Hemi под капотом.

Обновление, в основном, носит косметический характер, но выглядит крайне эффектно. Ретрокомплектация включает темно-оливковый цвет кузова, диски характерной формы, стальные бамперы и решетку радиатора от Mopar. Приятным бонусом стал капот от модели Mojave.

Jeep Gladiator
Jeep Gladiator

Интерьер выполнен в зелено-бежевых тонах, которые гармонично сочетаются с внешними акцентами.

Jeep Gladiator
Jeep Gladiator

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Помимо стиля Jeep внес и точечные практические улучшения. Так, инженеры переработали систему дверных петель, чтобы упростить их снятие для поездок в открытом режиме.

Для Jeep Gladiator будет доступен 3,6-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 285 л.с. Дизельный двигатель V6 был снят с производства еще в 2023 году.

Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

