Какой штраф ждет водителя, забывшего продлить права?

МВД: за вождение с просроченными правами грозит штраф до 15 000 рублей

Водителям с просроченными правами грозит значительный штраф, согласно информации, полученной от пресс-центра МВД России.

Как пояснили в ведомстве, «недействительное водительское удостоверение фактически приравнивается к его отсутствию», и в таких случаях нарушителю грозит наказание по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому штраф составляет от 5 000 до 15 000 рублей.

Ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени О.Е. Кутафина, Тургунбой Зокиров, отметил, что с 1 января 2026 года россияне, желающие заменить водительские права, срок действия которых истек, должны будут заново пройти медицинскую комиссию и получить соответствующее заключение.

Кроме того, в Госавтоинспекции указали, что водительские удостоверения также становятся недействительными и должны быть аннулированы, если владелец изменяет фамилию или другие персональные данные.

Это правило касается как российских национальных прав, так и международных водительских удостоверений. В случае изменения персональных данных необходимо заменить документ.

Источник:  ТАСС
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
22.11.2025 
Фото:
«За рулем»
