Как не ошибиться с выбором моторного масла? Полезная инструкция

«За рулем» дал рекомендации по грамотному выбору моторного масла

Масло в современных ДВС – не просто смазочный материал, фактически, оно стало полноценным компонентом силового агрегата, обеспечивающим эффективность его работы, ресурс и надежность. Именно поэтому, так важно грамотно подбирать масло, и специально для вас мы подготовили краткий гайд, как это делать.

1. Выбирайте продукцию, которая официально представлена на российском рынке, так вы сможете рассчитывать на гарантию производителя и сервисную поддержку.

2. Покупайте масло только в проверенных магазинах и/или у официальных дистрибьюторов, указанных на сайтах производителей.

3. Неукоснительно соблюдайте рекомендации автопроизводителя, указанные в инструкции к транспортному средству.

4. Заранее проверьте наличие официальных сертификатов API, ILSAC или ACEA на продукт.

5. Предпочитайте масла, проверенные и одобренные производителем вашего авто.

6. Для максимальной защиты ДВС, выбирайте «синтетику» от трастовых брендов. Тем более, что их список известен – все они входят в десятку финалистов Премии Бренд Года «За рулем».

Кстати, до 6 декабря, именно вы можете проголосовать за лучший бренд моторных масел России по этой ссылке.