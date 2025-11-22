Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки

BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке внедорожником BJ60

BAIC представил на российском рынке новый BJ60 – крупный рамный внедорожник, предназначенный как для бездорожья, так и для городских поездок.

Он оснащён дизельным двигателем объёмом 2,0 литра, мощностью 167 лошадиных сил и крутящим моментом в 400 Нм, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и мягкой гибридной системой.

Компактный электромотор может включаться при старте и резком разгоне, что улучшает отклик автомобиля и снижает расход горючего.

BAIC BJ60

BJ60 построен на классической раме и имеет подключаемый полный привод Part-Time.

Интерьер BAIC BJ60

Для сложных маршрутов доступны понижающая передача и блокировки обоих межколёсных дифференциалов. Габариты новинки составляют 5040 мм в длину, ширина почти 2 метра, а база — 2820 мм. При этом независимая подвеска обеспечивает комфорт во время поездок по городским дорогам.

