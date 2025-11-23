Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Новая технология турбулентного литья дисков...
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи...
Интерьер Toyota Wildlander
23 ноября
Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей
GAC Toyota представила гибридный кроссовер...

Новый крупный внедорожник Jeep с потрясающей динамикой готов к выходу на рынок

Jeep Recon получит двухмоторную установку на 650 л.с. и запас хода 400 км

Stellantis официально презентовал серийный электрический внедорожник Jeep Recon, который был впервые анонсирован в 2022 году. Производственный процесс начнется в начале 2026 года, а изначально потребителям будет доступна единственная версия Moab.

Jeep Recon
Jeep Recon

Рекомендуем
4 приметы, что шины скоро вас серьезно подведут

Длина новинки немного превышает длину четырехдверного Wrangler, но при этом она обладает более короткой колесной базой и чуть большей шириной. Дизайн нового внедорожника сохраняет характерные черты марки Jeep: решетка радиатора с семью вертикальными прорезями, круглые светодиодные фары, мощный бампер с красными буксировочными крюками и полноразмерная запаска на двери багажника.

Внутри установлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и большой 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы Uconnect 5, а за звук отвечает акустическая система Alpine.

Интерьер Jeep Recon
Интерьер Jeep Recon
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В оснащение входит двухмоторная электрическая установка мощностью 650 л.с., что позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Батарея с емкостью 100,5 кВт·ч обеспечивает запас хода до 400 км по циклу WLTP.

Собирают модель на заводе марки в мексиканской Толукe. Первые продажи запланированы в США и Канаде, а к концу следующего года Jeep Recon станет доступен и на мировом рынке. Цена будет объявлена ближе к началу продаж.

  • Голосуйте за лучший бренд моторных масел в финале Премии Бренд Года «За рулем» по ссылке!
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Jeep
Количество просмотров 10
23.11.2025 
Фото:Jeep
Поделиться:
Оцените материал:
0