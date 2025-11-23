Новый крупный внедорожник Jeep с потрясающей динамикой готов к выходу на рынок

Jeep Recon получит двухмоторную установку на 650 л.с. и запас хода 400 км

Stellantis официально презентовал серийный электрический внедорожник Jeep Recon, который был впервые анонсирован в 2022 году. Производственный процесс начнется в начале 2026 года, а изначально потребителям будет доступна единственная версия Moab.

Jeep Recon

Длина новинки немного превышает длину четырехдверного Wrangler, но при этом она обладает более короткой колесной базой и чуть большей шириной. Дизайн нового внедорожника сохраняет характерные черты марки Jeep: решетка радиатора с семью вертикальными прорезями, круглые светодиодные фары, мощный бампер с красными буксировочными крюками и полноразмерная запаска на двери багажника.

Внутри установлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и большой 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы Uconnect 5, а за звук отвечает акустическая система Alpine.

Интерьер Jeep Recon

В оснащение входит двухмоторная электрическая установка мощностью 650 л.с., что позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Батарея с емкостью 100,5 кВт·ч обеспечивает запас хода до 400 км по циклу WLTP.

Собирают модель на заводе марки в мексиканской Толукe. Первые продажи запланированы в США и Канаде, а к концу следующего года Jeep Recon станет доступен и на мировом рынке. Цена будет объявлена ближе к началу продаж.

Голосуйте за лучший бренд моторных масел в финале Премии Бренд Года «За рулем» по ссылке!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках