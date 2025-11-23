#
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Новая технология турбулентного литья дисков...
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи...
Интерьер Toyota Wildlander
23 ноября
Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей
GAC Toyota представила гибридный кроссовер...

Toyota представила обновленную Corolla: как она изменилась?

FAW Toyota показала обновленную версию Corolla в рамках мероприятия Brand Night

В рамках мероприятия Brand Night совместное предприятие FAW Toyota продемонстрировало обновленную версию Corolla, которая является одной из самых популярных моделей в мире.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Автомобиль получил новый дизайн передней части, схожий с такими моделями, как Camry и Prius. В задней части изменений немного, фонари остались с затемненным оформлением и одинаковы для обеих версий: бензиновой и гибридной.

Габариты автомобиля составляют 4710×1780×1435 мм, а колёсная база равна 2750 мм, что означает заметное увеличение длины. Багажник имеет объем 470 литров, а среди опций есть 17-дюймовые колесные диски и крыша с люком.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
Салон обновленной Corolla включает цифровую приборную панель диагональю 8,8 дюйма и медиасистему на 12,9 дюйма.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

В стандартной комплектации модель уже оснащается комплексом систем помощи водителю Toyota Pilot. Линейка силовых установок включает два варианта. Гибридная версия основана на 1,8-литровом атмосферном моторе мощностью 98 л.с., взятом, вероятно, от Prius. Бензиновая версия оснащена 2,0-литровым атмосферным мотором, развивающим 171 л.с. Продажи новой Toyota Corolla в Китае начнутся в декабре, в это время, как ожидается, будут объявлены и цены.

  • Голосуйте за лучший бренд моторных масел в финале Премии Бренд Года «За рулем» по ссылке!
Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
23.11.2025 
Фото:Autohome
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+31