Toyota представила обновленную Corolla: как она изменилась?

FAW Toyota показала обновленную версию Corolla в рамках мероприятия Brand Night

В рамках мероприятия Brand Night совместное предприятие FAW Toyota продемонстрировало обновленную версию Corolla, которая является одной из самых популярных моделей в мире.

Toyota Corolla

Автомобиль получил новый дизайн передней части, схожий с такими моделями, как Camry и Prius. В задней части изменений немного, фонари остались с затемненным оформлением и одинаковы для обеих версий: бензиновой и гибридной.

Габариты автомобиля составляют 4710×1780×1435 мм, а колёсная база равна 2750 мм, что означает заметное увеличение длины. Багажник имеет объем 470 литров, а среди опций есть 17-дюймовые колесные диски и крыша с люком.

Toyota Corolla

Салон обновленной Corolla включает цифровую приборную панель диагональю 8,8 дюйма и медиасистему на 12,9 дюйма.

Toyota Corolla

В стандартной комплектации модель уже оснащается комплексом систем помощи водителю Toyota Pilot. Линейка силовых установок включает два варианта. Гибридная версия основана на 1,8-литровом атмосферном моторе мощностью 98 л.с., взятом, вероятно, от Prius. Бензиновая версия оснащена 2,0-литровым атмосферным мотором, развивающим 171 л.с. Продажи новой Toyota Corolla в Китае начнутся в декабре, в это время, как ожидается, будут объявлены и цены.

