Названо весомое преимущество сдачи экзамена на права искусственному интеллекту

Эксперт Лигачёв: сдача экзамена на права ИИ исключит коррупцию и предвзятость

Эксперт в области автомобильного транспорта Константин Лигачёв заявил, что внедрение автоматизации экзамена на водительские права, с практической частью, сдаваемой искусственному интеллекту, позволит устранить коррупционные схемы и предвзятость со стороны инспекторов.

Если за практический экзамен будет отвечать ИИ, как это сейчас происходит с теоретической частью, система сможет фиксировать все ошибки и нарушения, что значительно усложнит процесс оспаривания начисленных штрафных баллов.

Лигачёв добавил, что с введением такой системы исчезнут возможности для коррупции, когда человек просто платит деньги и без усилий получает права.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что инспектору останется лишь анализировать данные, полученные от ИИ, который будет самостоятельно проводить экзамены по вождению в городе. Он также напомнил, что теоретическая часть экзамена уже давно сдается на компьютере.

