Мощный движок, полный привод — новое поколение популярной в РФ марки!

В РФ начата сертификация нового полноприводного Changan Uni-S / CS55 Plus

Добавив полный привод в кроссовер CS75 Plus четвертого поколения для рынка РФ, Changan на этом не успокоился – и пошел на ступеньку ниже.

В России начата сертификация полноприводного Changan CS55 Plus, он же Uni-S, сообщает источник. Такой автомобиль уже показывали российским дилерам в минувшем октябре, хотя в Китае CS55 Plus четвертого поколения вышел совсем недавно. Дилайн нового CS55 Plus (Uni-S) – в стилистике вышеупомянутого «старшего брата» CS75 Plus, и он весьма отличается от прежних Uni-S, что выпускаются «Автотором».

Габариты новинки – 4550 х 1868 х 1675 мм при колесной базе 2656 мм. Таким образом, новый Uni-S на 35 мм длиннее, на 3 мм шире и на 5 мм ниже актуальной для РФ версии. Под капотом – 1.5 турбо на 181 л.с. В салоне на центральной консоли – сдвоенный блок мониторов 10,25" и 14,6". Селектор трансмиссии «переехал» на рулевую колонку, а центральный тоннель обзавелся двумя беспроводными зарядками для смартфона. Ожидается, что полноприводная новинка появится на рынке РФ во второй половине 2026 года.

Иннокентий Кишкурно
24.11.2025 
