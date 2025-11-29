Выпустили недорогой российский дом на колесах для путешествий в любой сезон

«Кемперус Лось»: отечественный компактный прицеп ценой от 1,1 млн рублей

На российском рынке кемперов прицеп-автодом «Кемперус Лось» бросает вызов стереотипам о габаритах жилого пространства.

При внешней ширине всего в 1,95 метра и внутренней 1,42 метра этот компактный путешественник имеет внутри всё для комфортной жизни.

Несмотря на скромные внешние данные, внутри кемпера нашлось место для полноценной кухни, душевой кабины с горячей водой, туалета и просторных шкафов.

Главной гордостью производителя стала уникальная двухъярусная спальня, где каждая кровать имеет размер 140x200 см. В дневное время нижний ярус легко превращается в уютную обеденную зону для компании из четырех человек.

Кемперус Лось

«Кемперус Лось» создан для настоящих приключений без оглядки на сезон. Трехконтурное утепление, защищенный от промерзания 75-литровый бак для воды и система климат-контроля гарантируют комфорт в диапазоне от -30°C до +50°C. Благодаря узкому корпусу и облегченной конструкции весом от 700 кг прицеп отличается завидной маневренностью, не перегружает автомобиль-тягач и обеспечивает хорошую обзорность через зеркала.

В базовой комплектации будущих путешественников уже ждут вытяжной вентилятор, полноценная душевая кабина, освещение 12V, USB-розетки и даже два стола – для трапез внутри и снаружи кемпера. Прочная рама с гарантией 2,5 года и отделка износостойким HPL-пластиком говорят о серьезном подходе к долговечности и надежности этого недорогого (по меркам рынка), но полноценного дома на колесах.

