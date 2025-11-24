На какой срок выгоднее всего брать автокредит

Аналитики Банки.ру: оптимальный срок автокредита равен 16-18 месяцам

В ноябре 2025 года средняя процентная ставка по автокредитам с залогом составляет 25,1%, что ниже на 0,9 процентных пункта по сравнению с сентябрем.

Ставка по кредиту без залога остается на уровне 35%, как сообщают аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

Согласно их данным, средний доход заемщиков равен 132 тыс. руб. Для того чтобы получить оптимальные условия по автокредиту, учитывая текущие ставки и требования банков к показателю долговой нагрузки (не более 50%), заемщику потребуется оформить кредит сроком на 16-18 месяцев.

В этом случае ежемесячный платеж составит 66 тыс. руб.

