Немецкая сборка, надежные моторы – отличная иномарка за 500 тысяч

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать крепкий Ford Fusion за 500 тыс. рублей

В условиях, когда даже цена новой Лады Гранта приближается к миллиону рублей, кажется невероятным найти достойный автомобиль всего за половину этой суммы.

Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

Однако такие варианты существуют, и один из них – Ford Fusion первого поколения. По словам эксперта издания «За рулем» Александра Виноградова, эта модель 2007-2008 годов выпуска может стать надежным спутником, несмотря на солидный возраст.

В отличие от своего более популярного «собрата» Ford Focus, Fusion часто встречается на рынке в значительно более ухоженном состоянии. Автомобиль обладает качественной для своего класса антикоррозийной защитой, но, как и у любой машины его возраста, особое внимание при покупке стоит уделить нижним кромкам дверей и порогов.

Ford Fusion
Ford Fusion

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Почти все машины на рынке – с бензиновыми атмосферными двигателями Duratec объемом 1,4 (86 л.с.) и 1,6 литра (101 л.с.). Оба агрегата очень надежны и служат более 350 тысяч км.

Двигатели оснащены ремнями ГРМ, которые по регламенту нужно менять каждые 150 тысяч км. Но интервал этот лучше сократить в полтора раза. Салон Ford Fusion по меркам класса сделан из неплохих материалов.

Ford Fusion
Ford Fusion

Из типичных «болячек» можно отметить катушки зажигания, а также особенность мотора 1.6, который иногда запускается лишь со второй попытки – этот небольшой каприз, по словам эксперта, практически неисправим.

При выборе трансмиссии оптимальным решением станет проверенная механика или классический четырехступенчатый автомат в паре с двигателем 1.6. А вот от приобретения версии с младшим мотором и роботизированной коробкой Durashift EST эксперт советует воздержаться.

Таким образом, идеальным выбором становится Fusion с двигателем 1.6 литра с механической или автоматической коробкой передач.

Еще 3 проверенных варианта за полмиллиона на вторичке вы найдете тут.

Алексеева Елена
Фото:Ford и «За рулем»
25.11.2025 
Фото:Ford и «За рулем»
