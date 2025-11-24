Таксистам-частникам хотят разрешить не менять авто на локализованные

РБК: кабмин одобрил послабления в закон о локализации такси

Правительство одобрило законопроект, который позволит использовать в такси автомобили, не отвечающие новым требованиям по локализации, вступающим в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на два источника, осведомленных о решении.

Законопроект был внесен в ГД 30 октября и подписан 15 депутатами. Однако один из авторов, Анатолий Выборный из «Единой России», позже отозвал свою подпись.

Инициаторы закона предлагают ввести квоту в 25% для самозанятых водителей на личных автомобилях до 1 января 2033 года, при условии, что эти машины находятся в собственности более шести месяцев.

Депутаты указывают на выводы аналитического центра при правительстве, согласно которым «высокие расходы, связанные с заменой транспортных средств, и долгий срок окупаемости могут привести к уходу из отрасли до 51% водителей, что составляет около 507 тысяч человек».

Авторы законопроекта уверены, что их инициатива не противоречит принципам локализации, а наоборот, способствует постепенному переходу на автомобили, производимые в России.

