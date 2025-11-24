Таксистам-частникам хотят разрешить не менять авто на локализованные

#
«Без психиатра — не покупать»: брать авто с рук стало опасно
24 ноября
Правительство одобрило законопроект, который позволит использовать в такси автомобили, не отвечающие новым требованиям по локализации, вступающим в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на два источника, осведомленных о решении.

Законопроект был внесен в ГД 30 октября и подписан 15 депутатами. Однако один из авторов, Анатолий Выборный из «Единой России», позже отозвал свою подпись.

Инициаторы закона предлагают ввести квоту в 25% для самозанятых водителей на личных автомобилях до 1 января 2033 года, при условии, что эти машины находятся в собственности более шести месяцев.

Депутаты указывают на выводы аналитического центра при правительстве, согласно которым «высокие расходы, связанные с заменой транспортных средств, и долгий срок окупаемости могут привести к уходу из отрасли до 51% водителей, что составляет около 507 тысяч человек».

Авторы законопроекта уверены, что их инициатива не противоречит принципам локализации, а наоборот, способствует постепенному переходу на автомобили, производимые в России.

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

Источник:  РБК
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
24.11.2025 
