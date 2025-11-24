От 1,35 млн рублей: на покупку авто популярной марки ввели особые условия

#
В Беларуси ввели особые условия для покупки автомобилей марки Belgee.

Седан Belgee S50 доступен по цене 49 900 BYN, что составляет около 1,35 миллиона рублей. При этом есть важное условие: покупатель должен сдать свой старый автомобиль Geely или Belgee в рамках системы трейд-ин, что позволит ему получить скидку 3000 BYN (81 180 рублей).

В случае, если клиент решит не сдавать свою старую машину и использовать собственные средства, скидка составит 2500 BYN (67 650 рублей). Такие же условия действуют и для других моделей белорусского бренда, включая X50, X70 и X80 PHEV.

Belgee S50
Belgee S50
Седан Belgee S50 имеет особое преимущество: его можно приобрести с оформлением специального кредита без авансового платежа и с процентной ставкой 3,9% на первые три года. Специальная акция будет действовать до конца текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

