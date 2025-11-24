От 1,35 млн рублей: на покупку авто популярной марки ввели особые условия
В Беларуси ввели особые условия для покупки автомобилей марки Belgee.
Седан Belgee S50 доступен по цене 49 900 BYN, что составляет около 1,35 миллиона рублей. При этом есть важное условие: покупатель должен сдать свой старый автомобиль Geely или Belgee в рамках системы трейд-ин, что позволит ему получить скидку 3000 BYN (81 180 рублей).
В случае, если клиент решит не сдавать свою старую машину и использовать собственные средства, скидка составит 2500 BYN (67 650 рублей). Такие же условия действуют и для других моделей белорусского бренда, включая X50, X70 и X80 PHEV.
Седан Belgee S50 имеет особое преимущество: его можно приобрести с оформлением специального кредита без авансового платежа и с процентной ставкой 3,9% на первые три года. Специальная акция будет действовать до конца текущего года.
Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.