#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
Стоки новых легковых авто в России уменьшились...
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Известны способы, как не срываться за рулем в стрессовый сезон

Эксперты объяснили, почему в машине мы часто теряем терпение

С первым снегом и гололедом дороги превращаются в испытательный полигон для нервов. В эти дни особенно заметно, насколько по-разному водители реагируют на стресс, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем
Новая Стратегия безопасности: чем она отличается от прежней

Многие становятся раздражительными, и у этого есть психологические причины. Вспышки гнева за рулем часто вызваны целым клубком факторов: усталостью, перенесенным стрессом, ощущением несправедливости при маневрах других и инстинктивной территориальностью, когда любое вторжение в наше пространство кажется личным выпадом. А тут еще и хмурая погода влияет на настроение.

Оказавшись в салоне, человек ощущает себя в защищенном коконе, будто автомобиль создает невидимый барьер между ним и окружающим миром. Эта иллюзия анонимности порождает чувство безнаказанности.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Понимание этих механизмов – первый шаг к контролю. Вместо того чтобы видеть в резком водителе врага, полезнее предположить, что он просто куда-то очень спешит. Сохранять спокойствие – это не проявление слабости, а разумная экономия душевных сил.

Стратегически верный шаг при встрече с агрессивным водителем – просто уступить ему дорогу. Лучше иметь потенциальный источник опасности перед собой, чем сзади. Это не поражение, а забота о собственной безопасности: несколько секунд не повлияют на маршрут, а вот ДТП – однозначно повлияет.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Выстраивание плавного и предсказуемого стиля вождения – ключ к комфорту. Заранее сбрасывайте скорость перед светофорами, соблюдайте дистанцию и не пренебрегайте подготовкой автомобиля: зимней резиной, исправными тормозами и стеклоомывателями.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 22
25.11.2025 
Фото:freepik / diana.grytsku
Поделиться:
Оцените материал:
0