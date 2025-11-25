Меньше акций и спецпредложений на автомобили – эпоха больших скидок завершается

Авто.ру Оценка: самые большие медианные скидки на машины дают Omoda и Changan

По данным экспертов Авто.ру, рынок новых автомобилей вступает в новую фазу, где покупателям становится все сложнее найти выгодное предложение.

Всего за два месяца, октябрь и ноябрь, медианный размер скидки у дилеров сократился с 21% до 17%, что стало самым резким падением в этом году.

Одновременно с этим на треть сократилось количество объявлений со скидками, а почти каждый пятый автомобиль теперь продается без каких-либо дисконтов.

Столь значительные изменения связаны со стремительным сокращением остатков машин прошлых лет на складах и заметным оживлением потребительского спроса. С августа активность пользователей выросла на 15%. Если в первом полугодии средняя скидка превышала 23%, то к ноябрю она, включая бонусы за кредит и трейд-ин, уменьшилась до 18%. Отдельно снизились и дисконты за отдельные услуги: за кредит — с 11% до 9%, а за обмен старого автомобиля — с 7% до 5%.

Несмотря на общий тренд, некоторые бренды продолжают радовать покупателей щедрыми предложениями. Наибольшие медианные скидки в 22% сохраняют Omoda и Changan. Абсолютными лидерами по распространенности акций являются Chery и Changan, где скидки есть более чем в 92% объявлений. В то же время у дилеров Haval дисконты встречаются реже всего – лишь в 77% случаев.

Пик покупательского рынка, судя по всему, остался позади. Ажиотаж подогревают и разговоры о грядущем повышении утильсбора, что уже отразилось на ценах. Таким образом, от «рынка покупателя» мы снова переходим в фазу «рынка продавца».

