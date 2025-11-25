Японский автоконцерн снова начал поставлять свои машины в РФ

Официальные продажи двух моделей Mazda возобновились в России

Компания ООО «Мазда Мотор Рус» объявила о начале продаж двух моделей Mazda через новую онлайн-площадку.

Это юридическое лицо, бывший официальный дистрибьютор Mazda в России, теперь осуществляет поддержку владельцев автомобилей японского бренда. Партнером компании является «ВТБ Авто».

На платформе доступны два кроссовера: Mazda CX-50 и Mazda CX-5, оба имеют передний привод и поставляются из КНР.

Стоимость Mazda CX-5 начинается от 3 859 000 рублей. Модель оснащена 2-литровым двигателем мощностью 155 л.с. и автоматической трансмиссией.

Mazda CX‑5

Mazda CX‑50

Mazda CX-50 предлагается по более высокой цене – от 4 622 000 рублей, но с тем же силовым агрегатом.

