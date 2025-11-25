Японский автоконцерн снова начал поставлять свои машины в РФ
Компания ООО «Мазда Мотор Рус» объявила о начале продаж двух моделей Mazda через новую онлайн-площадку.
Это юридическое лицо, бывший официальный дистрибьютор Mazda в России, теперь осуществляет поддержку владельцев автомобилей японского бренда. Партнером компании является «ВТБ Авто».
На платформе доступны два кроссовера: Mazda CX-50 и Mazda CX-5, оба имеют передний привод и поставляются из КНР.
Стоимость Mazda CX-5 начинается от 3 859 000 рублей. Модель оснащена 2-литровым двигателем мощностью 155 л.с. и автоматической трансмиссией.
Mazda CX-50 предлагается по более высокой цене – от 4 622 000 рублей, но с тем же силовым агрегатом.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
|
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
|
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций
Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.