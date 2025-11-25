#
25 ноября
25 ноября
25 ноября
Японский автоконцерн снова начал поставлять свои машины в РФ

Официальные продажи двух моделей Mazda возобновились в России

Компания ООО «Мазда Мотор Рус» объявила о начале продаж двух моделей Mazda через новую онлайн-площадку.

Это юридическое лицо, бывший официальный дистрибьютор Mazda в России, теперь осуществляет поддержку владельцев автомобилей японского бренда. Партнером компании является «ВТБ Авто».

На платформе доступны два кроссовера: Mazda CX-50 и Mazda CX-5, оба имеют передний привод и поставляются из КНР.

Стоимость Mazda CX-5 начинается от 3 859 000 рублей. Модель оснащена 2-литровым двигателем мощностью 155 л.с. и автоматической трансмиссией.

Mazda CX‑5
Mazda CX‑5
Mazda CX‑50
Mazda CX‑50

Mazda CX-50 предлагается по более высокой цене – от 4 622 000 рублей, но с тем же силовым агрегатом.

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Mazda
25.11.2025 
Фото:Mazda
Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
