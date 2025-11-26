#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
26 ноября
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
27 ноября в России в широкий прокат выходит...
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
26 ноября
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
C 2 января 2026 года в Москве изменится...
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
26 ноября
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
В Госдуме предложили не запрещать штрафы с...

Как найти на вторичке неубитую Fabia за полмиллиона и проездить на ней еще долго

Эксперт «За рулем» рассказал, на что обратить внимание при выборе Skoda Fabia

По мнению специалиста издания «За рулем» Александра Виноградова, за полмиллиона рублей можно стать владельцем одного из самых практичных и выносливых автомобилей на рынке – Skoda Fabia второго поколения.

Рекомендуем
Новая Стратегия безопасности: чем она отличается от прежней

В эту сумму укладываются обновленные модели 2012-2013 годов выпуска, доступные как в кузове хэтчбек, так и в виде более дорогого, но просторного универсала.

При осмотре он советует обратить внимание на состояние кузова: заводская оцинковка надежно защищает его от ржавчины, поэтому следы сильной коррозии обычно выдают прошлые серьезные аварии.

Среди двигателей чаще встречаются проверенные временем бензиновые агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра.

Skoda Fabia
Skoda Fabia

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Самый популярный мотор 1.4 BXW не отличается хорошей динамикой. Но при этом он очень надежен. Нужно только помнить про замену ремня ГРМ каждые 80-90 тысяч км. Также нужно проверить район трубки подогрева отработавших газов. Она часто течет, из-за чего падает уровень антифриза.

Более мощный 105-сильный двигатель 1.6, знакомый по Volkswagen Polo Sedan, иногда может проявлять характер в виде стука поршневой, однако, как показывает практика, на его общем ресурсе это не сказывается.

Skoda Fabia
Skoda Fabia

Что касается трансмиссии, то механическая коробка передач практически безупречна, а 6-ступенчатый автомат Aisin также способен служить верой и правдой долгие годы.

Важным условием для автоматической коробки является строгое соблюдение регламента замены жидкости, поскольку этот агрегат крайне чувствителен к ее качеству и чистоте.

В целом, при грамотном подходе к выбору Skoda Fabia остается одним из лучших предложений в своем ценовом сегменте, предлагая владельцу завидную надежность и практичность.

Еще 3 проверенных варианта б/у иномарок за 500 тыс. рублей вы найдете по ссылке.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Skoda и «За рулем»
Количество просмотров 29
26.11.2025 
Фото:Skoda и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Fabia (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Fabia  2012
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
Недостатки:
нисковата
Комментарий:
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.
+2