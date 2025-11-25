#
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
По данным исследования «Авито Авто», 28% россиян планируют, что в конце 2025 года или в первой половине 2026 года они приобретут автомобиль в кредит (это на 4 процентных пункта больше, чем весной текущего года).

Специалисты отметили, что наблюдается рост интереса к онлайн-кредитованию: количество заявок на покупку автомобилей с пробегом увеличилось почти на 10% со второго квартала. Это связано с постепенным снижением ключевой ставки, что сделало заемные средства более доступными и побудило потребителей рассматривать кредиты как вариант приобретения авто.

Средняя стоимость автомобиля, который россияне собираются приобрести в кредит, составляет 2,14 млн рублей, что на 4,5% (примерно 100 тыс. рублей) больше, чем весной.

Более половины (56%) опрошенных выбирают автомобили в пределах 2 млн рублей, 28% – в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн, а 12% планируют потратить от 3 до 5 миллионов. Лишь 4% респондентов готовы заплатить более 5 млн рублей.

Средняя сумма кредита, которую респонденты планируют взять, составила 1,5 млн рублей. 38% опрошенных нуждаются в сумме менее 1 млн, 34% – от 1 до 2 млн, а каждый десятый собирается получить займ от 3 до 5 млн рублей. Более крупные суммы нужны только 3% участников опроса.

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

Источник:  Известия
