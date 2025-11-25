Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше

«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины планируют брать кредит

По данным исследования «Авито Авто», 28% россиян планируют, что в конце 2025 года или в первой половине 2026 года они приобретут автомобиль в кредит (это на 4 процентных пункта больше, чем весной текущего года).

Специалисты отметили, что наблюдается рост интереса к онлайн-кредитованию: количество заявок на покупку автомобилей с пробегом увеличилось почти на 10% со второго квартала. Это связано с постепенным снижением ключевой ставки, что сделало заемные средства более доступными и побудило потребителей рассматривать кредиты как вариант приобретения авто.

Средняя стоимость автомобиля, который россияне собираются приобрести в кредит, составляет 2,14 млн рублей, что на 4,5% (примерно 100 тыс. рублей) больше, чем весной.

Более половины (56%) опрошенных выбирают автомобили в пределах 2 млн рублей, 28% – в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн, а 12% планируют потратить от 3 до 5 миллионов. Лишь 4% респондентов готовы заплатить более 5 млн рублей.

Средняя сумма кредита, которую респонденты планируют взять, составила 1,5 млн рублей. 38% опрошенных нуждаются в сумме менее 1 млн, 34% – от 1 до 2 млн, а каждый десятый собирается получить займ от 3 до 5 млн рублей. Более крупные суммы нужны только 3% участников опроса.

