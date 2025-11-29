#
Душ за шторкой и подогрев пола на внедорожнике IM LS9 вызвали волну хейта

Технический директор IM Motors встал на защиту скандальных опций кроссовера LS9

Недавно в Китае представили кроссовер IM LS9 с пакетом «Роскошь на открытом воздухе».

Популярный европейский кроссовер из Казахстана: за что 5 миллионов?

Некоторые его опции вызвали в автомобильном сообществе жаркие споры о практичности автомобильного комфорта.

Внимание публики привлекли две нестандартные опции: система подогрева пола на основе графена и сам пакет «Роскошь на открытом воздухе», включающий скрытый бак для воды с подогревом, душевую лейку и занавеску. Критики сразу же выразили сомнения, назвав эти решения маркетинговым трюком и указав на малый объем бака (10 л), который все равно не даст возможности толком помыться, зато сильно усложнит конструкцию.

Однако технический директор компании вступил в полемику, пояснив, что подобные удобства основаны на реальных потребностях пользователей автомобиля.

Он отметил, что для жителей холодных регионов Китая подогрев пола – это привычный домашний комфорт, который теперь можно получить и в автомобиле.

Что касается душа, то эта опция предназначена для повышения комфорта во время путешествий или отдыха на природе. Руководство IM Motors подчеркивает, что все эти функции являются исключительно опциональными и призваны разнообразить жизнь клиентов, дополнив основные возможности кроссовера, а не заменив их.

Цены на кроссовер IM Motors LS9 в Китае стартуют от 44 900 долларов (3,5 млн рублей).

Источник:  СarNewsChina
