Новая Нива уже у дилеров — какие цены и цвета кузова?
Внедорожники Niva Travel в обновленной версии начали поступать официальным дилерам Lada, сообщает источник, публикуя снимки с товарных площадок.
Напомним, Niva Travel прошла рестайлинг и получила новый двигатель 1.8, изменил поведение автомобиля как на асфальте, так и на бездорожье. Произошли доработки и по шасси – в частности, появился новый передний стабилизатор поперечной устойчивости. АВТОВАЗ опубликовал список комплектаций и цену базовой версии – 1,39 млн рублей. Полные прайсы производитель пока не публиковал.
Однако источник добавляет, что в Нива в максимальной версии оценена в 1,77 млн рублей. Кроме того, у дилеров замечены машины в новом для этой модели цвете кузова «Капитан» — АВТОВАЗ уже применяет этот синий оттенок, в частности, на Весте и Искре.
