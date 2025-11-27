#
Новая Нива уже у дилеров — какие цены и цвета кузова?

RCI News: АВТОВАЗ начал поставлять дилерам обновленную версию Niva Travel

Внедорожники Niva Travel в обновленной версии начали поступать официальным дилерам Lada, сообщает источник, публикуя снимки с товарных площадок.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Напомним, Niva Travel прошла рестайлинг и получила новый двигатель 1.8, изменил поведение автомобиля как на асфальте, так и на бездорожье. Произошли доработки и по шасси – в частности, появился новый передний стабилизатор поперечной устойчивости. АВТОВАЗ опубликовал список комплектаций и цену базовой версии – 1,39 млн рублей. Полные прайсы производитель пока не публиковал.

Однако источник добавляет, что в Нива в максимальной версии оценена в 1,77 млн рублей. Кроме того, у дилеров замечены машины в новом для этой модели цвете кузова «Капитан» — АВТОВАЗ уже применяет этот синий оттенок, в частности, на Весте и Искре.

Источник:  RCI News
Иннокентий Кишкурно
27.11.2025 
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-58