Россиян хотят штрафовать по камерам за незаконный переход ж/д путей

Минтранс предложил штрафовать нарушителей на ж/д по камерам

Министерство транспорта Российской Федерации опубликовало проект закона, который позволит применять автоматические камеры фотовидеофиксации для назначения штрафов гражданам, которые пересекают железнодорожные пути в неподобающих местах, подобно тому, как это уже действует в случае с нарушителями правил дорожного движения.

Текст проекта опубликован для общественного обсуждения на официальном портале нормативных актов.

В предложенном законопроекте содержатся изменения в действующий закон «О персональных данных», что позволит власти обрабатывать биометрические данные нарушителей без их согласия.

Также планируется изменить закон «О железнодорожном транспорте», чтобы внедрить специальные технические средства для автоматического контроля на объектах железнодорожного транспорта.

Эти устройства будут выполнять функции фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил.

В документе указано, что такие технические средства должны контролировать соблюдение правил и фиксировать нарушения в пределах своей видимости без какого-либо воздействия на них человека.

