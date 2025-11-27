#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Voyah Free Sport+
27 ноября
Популярный кроссовер получил в России новую версию: называем цены
Бренд Voyah объявил российские цены на...
Электромобиль Атом встал на конвейер
27 ноября
Электромобиль Атом встал на конвейер
Завод «Москвич» начал тестировать конвейерную...
Продажи «китайцев» с пробегом в России выросли за счет новых машин
27 ноября
Продажи «китайцев» с пробегом в России выросли за счет новых машин
НАПИ: продажи подержанных китайских автомобилей...

Россиян хотят штрафовать по камерам за незаконный переход ж/д путей

Минтранс предложил штрафовать нарушителей на ж/д по камерам

Министерство транспорта Российской Федерации опубликовало проект закона, который позволит применять автоматические камеры фотовидеофиксации для назначения штрафов гражданам, которые пересекают железнодорожные пути в неподобающих местах, подобно тому, как это уже действует в случае с нарушителями правил дорожного движения.

Рекомендуем
7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

Текст проекта опубликован для общественного обсуждения на официальном портале нормативных актов.

В предложенном законопроекте содержатся изменения в действующий закон «О персональных данных», что позволит власти обрабатывать биометрические данные нарушителей без их согласия.

Также планируется изменить закон «О железнодорожном транспорте», чтобы внедрить специальные технические средства для автоматического контроля на объектах железнодорожного транспорта.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эти устройства будут выполнять функции фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил.

В документе указано, что такие технические средства должны контролировать соблюдение правил и фиксировать нарушения в пределах своей видимости без какого-либо воздействия на них человека.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Федеральный портал проектов нормативных актов
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
27.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0