Эксперт рассказал, что покупают россияне из относительно свежих авто на вторичке

Целиков: расклад на рынке «свежего» секонд-хенда авто кардинально меняется

Российский рынок подержанных автомобилей возрастом до пяти лет переживает трансформацию: китайские бренды впервые вырвались в лидеры, опередив традиционных фаворитов.

Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков прогнозирует, что передел рынка вторички только начинается, и в скором будущем найти «свежий» европейский или японский автомобиль станет настоящей удачей.

По данным за десять месяцев 2025 года, из 5 миллионов сделок на вторичном авторынке около 600 тысяч пришлось на относительно новые автомобили не старше пяти лет. Абсолютным лидером по продажам в этой категории стала продукция китайского автопрома, захватившая почти четверть рынка — 23,8%. Это означает, что практически каждый четвертый «свежий» автомобиль с пробегом теперь приезжает из Китая.

На втором месте с отрывом менее чем в 2% расположились российские марки, главной из которых остается Lada. На их долю пришлось 21,9% продаж. Тройку лидеров замыкают японские производители, такие как Toyota, Nissan и Subaru, которые традиционно считались эталоном надежности на вторичном рынке, но теперь их совокупная доля составляет 17,5%.

Четвертую и пятую позиции в этой конкурентной гонке занимают корейские и немецкие автобренды. Корейцы, представленные главным образом Kia и Hyundai, набрали 15%, в то время как престижные немецкие марки, включая BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, довольствуются долей в 14,5%.

Детальный анализ самых популярных марок только подтверждает общие тренды. Безусловным чемпионом является Lada с долей в 20,4%. Вслед за ней идет японская Toyota с 8,9%. Далее с небольшим отставанием следуют корейские Kia (8,2%) и Hyundai (6%). Немецкие BMW и Mercedes-Benz занимают лишь 5,4% и 3,1% рынка соответственно, уступая даже китайским Geely, Haval и Chery, каждая из которых имеет долю около 4,3%.

Топ-5 иностранных моделей с пробегом в возрасте до 5 лет в нынешнем сезоне: Toyota Camry, Haval Jolion - 10131 шт, КIia Rio - 9926 шт, Hyundai Solaris – 9096 шт, Kia K5 – 8982 шт.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ