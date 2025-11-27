Просты и неприхотливы: каковы шансы индийских машин стать популярными в России

Эксперт Березин рассказал, стоит ли покупать индийский автомобиль

Индийский автопром постепенно выходит на российский рынок, чему способствует стремление Нью-Дели расширить и увеличить экспорт автомобилей и автокомплектующих. Продажи легковых автомобилей из Индии в России выглядят малоперспективно, несмотря на политическое сближение наших стран, полагает руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

Комментарий эксперта

Артем Березин, руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор»:

– Да, торговый оборот продолжит рост, особенно в энергетике, фармацевтике и военно-технической сфере, но автомобильная отрасль требует принципиально иных условий. Индийские производители вроде Tata Motors и Mahindra, безусловно, имеют экспортный опыт, однако их продукция не готова к реальной конкуренции на российском рынке. Их субкомпактные модели кроссоверов Tata Nexon, Mahindra XUV300 смогли бы составить конкуренцию разве что Moskvich 3 или будущей Lada Azimut, но не более.

Ключевая проблема – необходимость серьезной доработки машин. Речь идет не просто о переносе руля слева направо. Потребуются полная перекомпоновка салона, усиление кузова, установка «зимнего пакета» (подогревы, усиленная антикоррозийная обработка, доработка системы охлаждения), а также улучшение шумоизоляции. Эти инвестиции не окупятся при невысоких прогнозируемых продажах, особенно учитывая прогнозный ценовой диапазон от 2,5 млн рублей со всеми пошлинами за базовую комплектацию.

Все рыночные ниши в России уже заняты: народный сегмент прочно удерживают Lada, а потребности в более технологичных авто и SUV закрывают китайские бренды и вторичный рынок, отмечает специалист. При этом главная задача нашей отрасли – не замещение одних импортных машин другими, а развитие собственного производства с высокой локализацией, именно так отечественные автомобили станут привлекательнее в цене. Здесь Индия могла бы быть полезной как технологический партнер, а не как поставщик готовой продукции, полагает Березин.

С конструктивной точки зрения индийские автомобили крайне просты и неприхотливы: их отличает клиренс, базовые моторы, дешевые материалы. Однако их слабые места – низкие стандарты безопасности (многие модели не проходят краш-тесты по европейским нормам), плохая шумоизоляция и отсутствие адаптации к холодному климату, рассказал эксперт. Именно эти факторы ранее сдерживали их выход на российский рынок, добавил он.

По мнению Березина, рассматривать индийские авто не стоит, даже если такую машину «подарят». Отсутствие сервисной документации, запчастей и плохая приспособленность к нашим условиям превратят эксплуатацию в постоянную проблему, пояснил он. А при перепродаже такой автомобиль будет крайне неликвидным. Лучше обратить внимание на отечественные или уже адаптированные китайские модели, которые уже имеют развитую сервисную сеть и понятную логистику запчастей, подытожил специалист.

