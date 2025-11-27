#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели
27 ноября
Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели
«Автостат»: продажи пикапов с пробегом в России...
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
27 ноября
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
Дан старт самой престижной автомобильной премии...
Nissan Teana
27 ноября
Дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei
В Гуанчжоу состоялась премьера нового Nissan...

Просты и неприхотливы: каковы шансы индийских машин стать популярными в России

Эксперт Березин рассказал, стоит ли покупать индийский автомобиль

Индийский автопром постепенно выходит на российский рынок, чему способствует стремление Нью-Дели расширить и увеличить экспорт автомобилей и автокомплектующих. Продажи легковых автомобилей из Индии в России выглядят малоперспективно, несмотря на политическое сближение наших стран, полагает руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Артем Березин, руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор»:

– Да, торговый оборот продолжит рост, особенно в энергетике, фармацевтике и военно-технической сфере, но автомобильная отрасль требует принципиально иных условий. Индийские производители вроде Tata Motors и Mahindra, безусловно, имеют экспортный опыт, однако их продукция не готова к реальной конкуренции на российском рынке. Их субкомпактные модели кроссоверов Tata Nexon, Mahindra XUV300 смогли бы составить конкуренцию разве что Moskvich 3 или будущей Lada Azimut, но не более.

Ключевая проблема – необходимость серьезной доработки машин. Речь идет не просто о переносе руля слева направо. Потребуются полная перекомпоновка салона, усиление кузова, установка «зимнего пакета» (подогревы, усиленная антикоррозийная обработка, доработка системы охлаждения), а также улучшение шумоизоляции. Эти инвестиции не окупятся при невысоких прогнозируемых продажах, особенно учитывая прогнозный ценовой диапазон от 2,5 млн рублей со всеми пошлинами за базовую комплектацию.

Рекомендуем
7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

Все рыночные ниши в России уже заняты: народный сегмент прочно удерживают Lada, а потребности в более технологичных авто и SUV закрывают китайские бренды и вторичный рынок, отмечает специалист. При этом главная задача нашей отрасли – не замещение одних импортных машин другими, а развитие собственного производства с высокой локализацией, именно так отечественные автомобили станут привлекательнее в цене. Здесь Индия могла бы быть полезной как технологический партнер, а не как поставщик готовой продукции, полагает Березин.

С конструктивной точки зрения индийские автомобили крайне просты и неприхотливы: их отличает клиренс, базовые моторы, дешевые материалы. Однако их слабые места – низкие стандарты безопасности (многие модели не проходят краш-тесты по европейским нормам), плохая шумоизоляция и отсутствие адаптации к холодному климату, рассказал эксперт. Именно эти факторы ранее сдерживали их выход на российский рынок, добавил он.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По мнению Березина, рассматривать индийские авто не стоит, даже если такую машину «подарят». Отсутствие сервисной документации, запчастей и плохая приспособленность к нашим условиям превратят эксплуатацию в постоянную проблему, пояснил он. А при перепродаже такой автомобиль будет крайне неликвидным. Лучше обратить внимание на отечественные или уже адаптированные китайские модели, которые уже имеют развитую сервисную сеть и понятную логистику запчастей, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 22
27.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0