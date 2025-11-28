#
Jaecoo J6: российский дебют кроссовера с новым именем

Бренд Jaecoo скоро привезет в Россию новый компактный кроссовер J6

Российским автолюбителям представят нового игрока в сегменте компактных кроссоверов – модель Jaecoo J6.

Принадлежащий концерну Chery бренд официально анонсировал скорый запуск автомобиля, который пополнит ряды уже знакомых россиянам паркетников J7 и J8.

Интересно, что для нашей страны модель получила новое имя – J6, хотя на мировом рынке она известна как Jaecoo J5. Как пояснили в компании, такое решение позволило выстроить четкую и логичную иерархию в модельном ряду. Теперь младшая позиция закрепится за компактным J6 (он же будет самым доступным), тогда как J7 останется в среднем сегменте, а J8 сохранит статус флагманской модели.

Автомобиль длиной 4,4 метра имеет передний привод и клиренс 190 мм.

Новый кроссовер создавался с расчетом на поклонников активного образа жизни и даже владельцев домашних питомцев. Производитель обещает, что автомобиль унаследует фирменный дизайн бренда, но при этом будет обладать впечатляющими внедорожными качествами и получит в оснащение ряд современных технологических решений.

Что касается технической части, точные характеристики, список комплектаций и стоимость новинки станут известны позднее. Однако уже сейчас можно ожидать, что под капотом Jaecoo J6 окажется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра, который будет работать в паре с вариатором.

Остальные подробности и дата старта продаж держатся производителем в секрете до следующего официального анонса.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Jaecoo
28.11.2025 
Фото:Jaecoo
