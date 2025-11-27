Почти вдвое меньше: производство легковых машин сильно упало в РФ
Согласно данным Росстата, в течение первых десяти месяцев 2025 года на российских заводах было выпущено 537 тысяч легковых автомобилей, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В октябре произведено 50 тысяч легковушек, что на 46,7% ниже по сравнению с октябрем 2024 года.
Производство грузовых автомобилей с января по октябрь составило 109 тысяч единиц, что также на 31,7% ниже уровня 2024 года.
В октябре текущего года с конвейеров сошло 11,4 тысяч грузовиков, что на 41,3% меньше, чем в октябре прошлого года.
