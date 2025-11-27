#
Почти вдвое меньше: производство легковых машин сильно упало в РФ

«Автостат»: выпуск легковых автомобилей в России в октябре снизился на 46%

Согласно данным Росстата, в течение первых десяти месяцев 2025 года на российских заводах было выпущено 537 тысяч легковых автомобилей, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В октябре произведено 50 тысяч легковушек, что на 46,7% ниже по сравнению с октябрем 2024 года.

Производство грузовых автомобилей с января по октябрь составило 109 тысяч единиц, что также на 31,7% ниже уровня 2024 года.

В октябре текущего года с конвейеров сошло 11,4 тысяч грузовиков, что на 41,3% меньше, чем в октябре прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, когда и на сколько подорожают автомобили из-за нового утильсбора.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

Источник:  «Автостат»
