Стало понятно, какие опции в автомобиле вам никогда не пригодятся

Эксперт: производители оснащают машины модными, но бесполезными функциями

Покупая новый автомобиль, легко поддаться на уговоры менеджеров и выбрать максимальную комплектацию.

Однако за многими модными функциями скрывается их практическая бесполезность, за которую приходится платить немалые деньги, отмечает издание Pravda.Ru.

Например, система «старт-стоп», призванная экономить топливо, в городских пробках чаще приносит проблемы, чем выгоду. Она быстро разряжает аккумулятор и приводит к ускоренному износу стартера и двигателя из-за постоянных циклов запуска. Не менее разочаровывает и автопарковка, которая работает лишь в идеальных условиях, где и сам водитель справится без труда.

Некоторые функции, такие как автоматический ремень безопасности, оказались на практике медленнее, чем обычное действие рукой, а их ремонт в случае поломки обойдется очень дорого. Яркая подсветка салона быстро надоедает, и водитель в итоге выбирает один постоянный цвет, забывая о десятках других оттенков.

Управление жестами и вовсе может превратить поездку в хаос, случайно реагируя на движения пассажира. Эстетичные низкопрофильные шины делают поездку жесткой и повышают риск повреждения дисков и подвески на неровных дорогах. А романтичный люк в крыше часто приносит проблемы с протечками и заставляет кондиционер работать на износ в солнечные дни.

Таким образом, перед покупкой автомобиля стоит трезво оценить, будет ли та или иная функция действительно полезной в повседневной жизни.

