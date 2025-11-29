Эксклюзивный тюнингованный Гелендваген продают в России: в чем его особенности?

В Москве продают Mercedes-AMG G 63 XLP 800 Adventure за 70 миллионов рублей

В России выставлен на продажу редкий пикап Mercedes-AMG G 63 XLP 800 Adventure, построенный мастерами тюнинг-ателье Brabus.

Mercedes-AMG G 63 XLP 800 Adventure

Это один из самых экстраординарных пикапов на основе Гелендвагена, созданный в 2020 году, с пробегом всего 21,2 тыс. км и ценой в 70 млн рублей.

Чтобы трансформировать G 63 в полноценный внедорожный пикап, специалисты Brabus увеличили колесную базу на 50 см и модернизировали трансмиссию.

Грузовая платформа сделана из стали и углепластика, а стандартная подвеска заменена на портальные мосты с регулируемыми амортизаторами. Установлены кованые 22-дюймовые диски, что позволило увеличить дорожный просвет до впечатляющих 470 мм при ширине автомобиля 2,1 метра.

Интерьер Mercedes-AMG G 63 XLP 800 Adventure

4,0-литровый двигатель V8 был форсирован до 800 л.с. и 1000 Нм. Полный привод остался прежним, как и 9-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды, благодаря чему этот пикап входит в число самых быстрых в своем сегменте.

Как и положено автомобилям Brabus, модель получила агрессивный обвес, выполненный преимущественно из углепластика. Также она оборудована багажником на крыше и дополнительным освещением, а интерьер полностью адаптирован под индивидуальные предпочтения владельца.

