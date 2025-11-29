В Подмосковье появилась новая многофункциональная зона

«Автодор» запустил новую многофункциональную зону на 77-м километре ЦКАД

На скоростной трассе ЦКАД в Московской области введена в строй новая многофункциональная зона (МФЗ), сообщила государственная компания «Автодор».

Эта МФЗ находится на 77-м км внешней стороны ЦКАД, между Ярославским шоссе и трассой М-12 «Восток». В зоне есть АЗС, парковки и стоянки. У автотуристов появилась возможность заправиться, отдохнуть и подготовиться к дальнейшему пути. Сообщается, что на территории МФЗ созданы условия для семей с детьми. Важный момент: потоки грузового и легкового транспорта разделены, как и пешеходные пути.

Такие МФЗ – часть большой работы по развитию дорожной инфраструктуры в стране и прямой вклад в безопасность и комфорт наших автотрасс. Сегодня «За рулем» предлагает своим читателям стать непосредственными участниками этой работы. Пройдите опрос и помогите выявить самые острые проблемы, с которыми сталкиваются автотуристы. Ваши ответы помогут сформировать законодательные инициативы и повысить безопасность дорожного движения в РФ.

