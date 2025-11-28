«Китайский Майбах» появился у российских дилеров: называем цены

В РФ начались продажи Maextro S800 по цене от 21,5 млн рублей

В российских автосалонах теперь доступны люксовые седаны Maextro S800, которые зачастую называют «китайским Майбахом». Поставка автомобилей китайским дилерам стартовала в конце лета 2025 года.

Цены на модель варьируются от 708 000 до 1 180 000 юаней (от 7,8 до 13 млн рублей), в России базовая стоимость составляет 21,5 млн рублей за машину из наличия. Однако частные продавцы сообщают, что могут предложить автомобили с уплатой всех сборов за 16-17 млн рублей, в зависимости от мощности и комплектации.

Maextro S800 представляет собой седан, разработанный компаниями JAC и Huawei. Его длина составляет 5480 мм, а колесная база равна 3370 мм.

В Китае также предлагается электрическая версия S800 и гибридная модель, однако в России будут доступны только гибриды с двигателем объемом 1,5 литра и двумя электромоторами.

Мощность системы варьируется от 530 до 864 л.с. Запас хода на электрическом режиме достигает 311 км, а общая автономность составляет до 1102 км, согласно измерениям по евроциклу WLTC.

Maextro S800

