Что будет с ценами на авто с пробегом из-за нового утильсбора

Аналитик Целиков рассказал, что будет с ценами на вторичке из-за нового «утиля»

Изменение правил начисления утильсбора приведет к увеличению цен, в том числе на вторичном рынке автомобилей. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что это касается автомобилей с пробегом, импортируемых из-за границы.

Комментарий эксперта

Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат»:

– Доля импорта на вторичном рынке невелика. За десять месяцев это примерно 7,5%. Остальные продажи это внутренние перепродажи.

Эксперт добавил, что влияние новых ставок утильсбора будет локальным, затрагивая определенные сегменты.

Целиков указал, что наиболее заметный рост цен ожидается на свежие премиальные иномарки возрастом от трех до пяти лет, так как более 90% из них оснащены двигателями мощностью свыше 160 л.с.

Также в массовом сегменте есть достаточно автомобилей с мощностью выше 160 л.с., в основном это кроссоверы SUV C и SUV D, на которые можно ожидать подорожание на 10–20%.

В завершение Целиков добавил, что 70% рынка подержанных автомобилей в России составляют машины старше десяти лет с ценой ниже 1 миллиона рублей. Он считает, что новые ставки утильсбора также повлияют на этот сегмент, но в меньшей степени.

В нижнем ценовом сегменте важнее не изменение утильсбора, а общая инфляция и покупательский спрос, подытожил Целиков.

