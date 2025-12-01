Сферу такси в России предложили серьезно реформировать: подробности

В России предложили разделить таксистов на профессиональных и самозанятых

В России предложено разделять профессиональных таксистов и самозанятых, регулировать их отдельно. Предложение внесло «Объединение самозанятых России». Общественники утверждают, что строгие требования к индустрии приводят к уходу водителей в теневой сектор. Однако таксисты с этим не согласны.

На данный момент для получения разрешения на перевозки таксистам необходимо подписать договор со службой заказа такси. Закон не запрещает заказы через соцсети и мессенджеры, что, по мнению общественников, и делают водители, предпочитая «шабашки» и не соблюдая все нормативы официального такси.

Требования к таксистам продолжают расти: они включают ежедневные медосмотры, технические проверки, перекраску автомобилей, ведение путевых листов и наличие коммерческого страхования, а в будущем добавится закон о локализации такси. Общественники настаивают на том, что надо разделить водителей на уровне законодательства.

Однако многие таксисты утверждают, что реальность иная. В столице большинство водителей имеют статус ИП или самозанятого и не работают в официальном таксопарке, так как таковые фактически отсутствуют, существует лишь агрегатор. Таксист Юрий, работающий с «Яндексом», говорит, что все равно выполняет все требования, так как других вариантов нет:

«Я самозанятый, во-первых, у меня ОСАГО для такси раза в четыре больше, чем ОСАГО обычного автовладельца, и у меня точно так же ОСГОП, страховка жизни и здоровья пассажиров. «Яндекс» практически силовыми приемами обязывает водителей, которые получают заказ, даже если у них арендованная машина, то есть машина таксопарка, оформлять либо ИП, либо самозанятость для того, чтобы выплачивать налоги. В этом смысле сегодня профессиональных такси, по крайней мере, в Москве, практически нет. То есть людей, которые работают водителями в таксопарке, приходят на работу в таксопарк, зарплату получают в таксопарке, это было при царе Горохе. Сейчас процентов 98 такси, которые работают в городе, работают в аренде», – отмечает Юрий.

Также общественники предложили передать контроль над самозанятыми агрегаторам, таким как «Яндекс» в Москве и «Максим» в регионах. Самозанятые водители должны будут работать только через цифровые платформы, а агрегаторы обязаны проводить автоматизированную проверку водителей и ежегодный медицинский осмотр.

Наличие полиса ОСАГО даже не ставится под сомнение. В то время как в Москве серых таксистов почти нет, в регионах их все еще много. Инициатива, судя по всему, направлена в основном на регионы, но остаётся неясным, как она сможет заставить «таксистов на подработке» выйти из тени, отмечает таксист Петр:

«В Москве без статуса самозанятого никто не работает. Вы понимаете, у нас агрегатор один всего. То, что они хотят это сделать в регионах, не знаю, как у них получится. В регионах не тот заработок. Никто не может в Москве работать без статуса самозанятого. Понимаете, они хотят в регионах ввести статус самозанятого. Если человек там зарабатывает 2 тысячи в день, он будет еще платить процент как самозанятый. Я не знаю, как они будут это делать. В регионах не тот заработок», – говорит Петр.

Количество таксистов в России оценивается по-разному. Согласно пояснительной записке к законопроекту о локализации, в такси трудится 540 тысяч самозанятых водителей, а в списке зарегистрированных автомобилей такси более миллиона. Участники рынка называют цифру 285 тысяч перевозчиков, и 66% из них – это самозанятые, а 32% – ИП, что означает, что только 2% от общего числа водителей работают в штатах таксопарков. В результате остается вопрос, кого именно требуется разделить.

Инициатива прошла несколько изменений и потеряла свой изначальный смысл, но это в целом больше призыв к новой глобальной реформе такси, считает эксперт Станислав Швагерус из научно-исследовательского центра юридического института Российского университета транспорта.

«Прежде всего, объединение самозанятых обратилось с просьбой в правительство пересмотреть вообще все законодательство в сфере легкового такси. Достаточно объемно описаны проблемы, которые существуют. Действительно, у нас законодательство похоже на лоскутное одеяло, к которому постоянно пришивают какие-то части, абсолютно ненужные и не добавляющие эффективности в системе регулирования. Они требуют серьезного подхода, анализ полной базы законодательной в сфере такси, а не только закона, потому что, в принципе, законодательство у нас как было аналоговое, так и осталось, а отрасль такси уже целиком цифровая», – заключил эксперт.

