Российский автогигант зарегистрировал новые товарные знаки

АВТОВАЗ зарегистрировал товарные знаки Niva Travel и Niva Tour

АВТОВАЗ зарегистрировал товарные знаки Niva Travel и Niva Tour, которые останутся под исключительным правом автопроизводителя до сентября 2035 года.

Регистрация товарных знаков это обычная практика для крупных компаний, позволяющая создать «банк имен» для последующего использования при разработке новых моделей или модификаций существующих автомобилей.

Однако в данном случае названия имеют высокую вероятность стать реальными моделями. Марка Niva Travel уже известна покупателям, так как под ней был анонсирован обновленный внедорожник. По неподтвержденным данным, название Niva Tour может быть присвоено модификации Niva Travel с более длинной колесной базой.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

Источник:  ФИПС
Фото:АВТОВАЗ | ФИПС
01.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ | ФИПС
