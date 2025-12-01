Слухи о запрете праворульных машин в России опровергли
Арбитражный суд Приморского края разбирался с иском, который не относился к законности ввоза в Россию автомобилей с правым рулем.
Основное внимание уделялось выдаче свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) для определенных автомобилей, а также действиям одной лаборатории, утратившей аккредитацию, сообщила Росаккредитация.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что суд запретил ввоз праворульных и гибридных автомобилей по иску испытательной лаборатории к Росаккредитации.
«Важно отметить, что рассматриваемый предмет судебного разбирательства не касался законности ввоза и использования транспортных средств с правым рулем в России. Суд проверял только правомерность выдачи отдельных СБКТС для конкретных автомашин и законность действий определенной лаборатории», – указано в официальном сообщении.
В результате разбирательства суд первой инстанции подтвердил правомерность решения службы о прекращении аккредитации.
Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!