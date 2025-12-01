Экология
Российские власти оценили возможность пересмотра льгот для утильсбора

Глава Минпромторга: вопрос изменения льготных ставок утильсбора не обсуждается

Министерство промышленности и торговли России не собирается изменять параметры льготных ставок утилизационного сбора для физических лиц-импортеров. Об этом глава ведомства Антон Алиханов сообщил на пресс-брифинге.

«Мы не видим предпосылок для снижения планки в 160 л.с., при которой сохраняются льготные ставки для физических лиц, которые ввозят автомобили для личного использования. Этот вопрос даже не обсуждается», – отметил он.

Он также затронул влияние утилизационного сбора на рынок и цены на автомобили, указав, что главным фактором, влияющим на цены, являются не размеры утильсбора, а колебания валютных курсов, расходы на логистику и ставки автокредитов. Особенно это касается частного ввоза, в том числе санкционных иномарок.

Говоря о ценах у официальных дилеров, министр отметил, что после двух этапов индексирования в октябре и январе не наблюдалось значительного роста цен, который предсказывали некоторые эксперты. Он добавил, что изменения в утильсборе не окажут серьезного влияния на стоимость отечественных автомобилей благодаря комплексным промышленным субсидиям, предоставляемым производителям.

Ранее «За рулем» сообщал, что премиум-авто из КНР заметно дешевле в обслуживании схожих моделей ушедших марок.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
01.12.2025 
Фото:Depositphotos
