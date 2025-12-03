#
Живучие моторы и коробки — неубиваемая «японка» с пробегом, за разумные деньги

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежную Suzuki Vitara с пробегом

Suzuki Vitara продавали с 2015 года и везли к нам из Венгрии, где модель выпускали на заводе Magyar Suzuki. Сегодня средняя цена восьмилетних машин – 1,5 млн рублей при пробеге около 110 тыс. км.

Этот кроссовер – редкий случай, когда модель можно без особых опасений брать с любыми моторами и коробками.

При длине 4175 мм у нее вполне вместительный багажник – 375 л, и неплохой клиренс – 185 мм.

Самый массовый и самый надежный мотор – 1.6 (110 л.с.) с распределенным впрыском.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Топовый двигатель 1.4 (140 л.с.) оснащен турбиной и прямым впрыском. С первым мотором хлопот меньше, но ему недостает динамики. В обоих случаях можно рассчитывать на 250-300 тысяч км пробега.

Автоматы Aisin TF-71SC или TF-73SC служат столько же, сколько и двигатели. МКП встречается намного реже, и вопросов к ней нет никаких.

Как и у других моделей Suzuki, у Витары простое и добротное оснащение. Коррозионная стойкость на уровне и к общей надежности не придраться, отмечает автор.

О других моделях из списка надежных кроссоверов с пробегом читайте в материале «7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца».

Алексеева Елена
Фото:Suzuki и «За рулем»
03.12.2025 
Фото:Suzuki и «За рулем»
Отзывы о Suzuki Vitara (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Vitara  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Отличные ходовые качества
Недостатки:
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Комментарий:
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!
