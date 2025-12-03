Живучие моторы и коробки — неубиваемая «японка» с пробегом, за разумные деньги

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежную Suzuki Vitara с пробегом

Suzuki Vitara продавали с 2015 года и везли к нам из Венгрии, где модель выпускали на заводе Magyar Suzuki. Сегодня средняя цена восьмилетних машин – 1,5 млн рублей при пробеге около 110 тыс. км.

Этот кроссовер – редкий случай, когда модель можно без особых опасений брать с любыми моторами и коробками.

При длине 4175 мм у нее вполне вместительный багажник – 375 л, и неплохой клиренс – 185 мм.

Самый массовый и самый надежный мотор – 1.6 (110 л.с.) с распределенным впрыском.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Топовый двигатель 1.4 (140 л.с.) оснащен турбиной и прямым впрыском. С первым мотором хлопот меньше, но ему недостает динамики. В обоих случаях можно рассчитывать на 250-300 тысяч км пробега.

Автоматы Aisin TF-71SC или TF-73SC служат столько же, сколько и двигатели. МКП встречается намного реже, и вопросов к ней нет никаких.

Как и у других моделей Suzuki, у Витары простое и добротное оснащение. Коррозионная стойкость на уровне и к общей надежности не придраться, отмечает автор.

О других моделях из списка надежных кроссоверов с пробегом читайте в материале «7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца».

