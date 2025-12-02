#
Платные парковки у жилых домов: что об этом известно

В ГД предложили запретить платные парковки у многоквартирных домов

В Государственную думу планируется представить законопроект, который предлагает запретить платные парковки в жилых зонах многоквартирных домов по всей России.

На данный момент возможность введения такого запрета зависит от решений региональных властей, однако депутаты стремятся поднять этот вопрос на федеральном уровне. Инициаторами документа выступают председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев.

По словам Миронова, современное введение платных парковок «не соответствует принципам справедливости», что приводит к увеличению социальной напряженности, от чего необходимо пересмотреть правила сбора средств за парковку. Гусев добавил, что «плата за возможность припарковаться у собственного дома недопустима».

Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
02.12.2025 
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
