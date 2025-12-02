#
В России хотят легализовать продажу красивых автономеров

ТАСС: ГД РФ в феврале рассмотрит законопроект о продаже красивых автономеров

В феврале 2026 года Госдума проведет первое чтение законопроекта, который предусматривает легализацию торговли красивыми государственными регистрационными знаками для автомобилей. Об этом сообщил источник в парламенте агентству ТАСС.

По словам источника, «принят к рассмотрению законопроект депутатов фракции «Новые люди» о легализации продажи красивых автономеров. Первое чтение запланировано на февраль».

Данный законопроект был представлен фракцией «Новые люди» в конце октября. В нем указано, что размер платы за привлекательные номера будет определять регистрационный орган. Если закон будет принят, он начнет действовать с 1 июля 2026 года.

Ранее, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, лидер фракции Алексей Нечаев предложил запустить продажу красивых номеров через портал «Госуслуги». Путин в ответ отметил, что не видит в этом проблемы.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Алексей Павлишак
02.12.2025 
Фото:ТАСС/ Алексей Павлишак
