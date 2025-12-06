Российский снегоболотоход совершил прыжок в воду с грузом, а потом взобрался в гору

«Ростех» передал МЧС России партию мощных вездеходов ТМ-140

В поисково-спасательные отряды Заполярья поступили уникальные снегоболотоходы, способные добраться туда, где не пролетит вертолет.

Партия мощных вездеходов ТМ-140 производства Курганмашзавода отправилась в Ненецкий автономный округ, где будет нести службу в арктических поисково-спасательных операциях. Эти машины незаменимы для передвижения по тайге, глубокому снегу, болотам и преодоления водных преград в акваториях Печоры и Баренцева моря.

Просторная кабина, рассчитанная на семерых человек, и утепленный жилой модуль обеспечивают комфорт для экипажа в условиях экстремальных холодов. Машина способна перевозить до 4 тонн груза, развивая скорость до 45 км/ч по суше и до 4 км/ч на воде.

Вездеход ТМ-140

Благодаря дополнительным топливным бакам запас хода может быть увеличен до 870 км, что позволяет спасателям добираться в самые удаленные районы. Конструкция вездехода позволяет быстро адаптировать его под разные задачи, установив электростанцию, ремонтную мастерскую или дополнительное спасательное оборудование.

Как подчеркнули в «Ростехе», надежность и функциональность ТМ-140 высоко ценятся спасателями. Прочность машины была ярко продемонстрирована в испытаниях в рамках проекта #НашКраш, где вездеход совершил прыжок в воду с трамплина и успешно взобрался на крутую гору с грузом массой 6 тонн, что в 1,5 раза превышает заявленную грузоподъемность отечественного снегоболотохода.

