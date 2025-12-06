#
>
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Длина 6 метров и салон в духе Rolls-Royce — такого Ленд Крузера вы не видели!

Мастерская DC Design представила лимузин на базе Toyota Land Cruiser 300

Мастерская DC Design представила интересную модификацию Toyota Land Cruiser 300, превратив классический внедорожник в лимузин.

Toyota Land Cruiser 300 by DC Design
Toyota Land Cruiser 300 by DC Design

Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.

Длина автомобиля увеличилась до 6,18 метра за счет удлинения базы почти на 120 см, а статусный облик придают повышенная крыша и массивная решетка. Внешний вид остался привычным, однако теперь это скорее представительский SUV-лимузин.

Основные изменения произошли в интерьере: он был полностью переработан и стал напоминать богатый салон Rolls-Royce. Пассажиров ожидают роскошные капитанские кресла с подставками для ног, просторный диван, отделка кожей и деревом, а также мягкий ковер и потолок с эффектом «звездного неба».

Между водителем и задней зоной установлена перегородка с большим экраном, превращающим пространство в мобильный кинотеатр. Электрошторы на окнах обеспечивают полную приватность.

Toyota Land Cruiser 300 by DC Design
Toyota Land Cruiser 300 by DC Design

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Технические характеристики остались без изменений: используется 3,3-литровый дизельный V6 мощностью 304 л.с. с полным приводом и пробегом около 5,5 тыс. км. Одним из самых удивительных моментов является цена – менее 270 тыс. долларов, что в Индии, оказывается, даже дешевле нового Land Cruiser 300.

Источник:  SpeedMe
Лежнин Роман
Фото:DC Design
06.12.2025 
Фото:DC Design
-33