Длина 6 метров и салон в духе Rolls-Royce — такого Ленд Крузера вы не видели!

Мастерская DC Design представила лимузин на базе Toyota Land Cruiser 300

Мастерская DC Design представила интересную модификацию Toyota Land Cruiser 300, превратив классический внедорожник в лимузин.

Toyota Land Cruiser 300 by DC Design

Длина автомобиля увеличилась до 6,18 метра за счет удлинения базы почти на 120 см, а статусный облик придают повышенная крыша и массивная решетка. Внешний вид остался привычным, однако теперь это скорее представительский SUV-лимузин.

Основные изменения произошли в интерьере: он был полностью переработан и стал напоминать богатый салон Rolls-Royce. Пассажиров ожидают роскошные капитанские кресла с подставками для ног, просторный диван, отделка кожей и деревом, а также мягкий ковер и потолок с эффектом «звездного неба».

Между водителем и задней зоной установлена перегородка с большим экраном, превращающим пространство в мобильный кинотеатр. Электрошторы на окнах обеспечивают полную приватность.

Toyota Land Cruiser 300 by DC Design

Технические характеристики остались без изменений: используется 3,3-литровый дизельный V6 мощностью 304 л.с. с полным приводом и пробегом около 5,5 тыс. км. Одним из самых удивительных моментов является цена – менее 270 тыс. долларов, что в Индии, оказывается, даже дешевле нового Land Cruiser 300.

