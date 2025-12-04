«Люся», «Джордж» и «Проня»: почему мы больше не даем имена своим автомобилям

Алексей Абрамов: Мы теряем эмоциональную связь с автомобилем

Эпоха, когда автомобиль был больше, чем просто транспортом, – «машиной для души» и искусством инженерии – стремительно уходит в прошлое.

Суть современного автомобиля определяется уже не тембром двигателя, а молчаливой мощью процессоров и зоркостью сенсоров.

Он превращается в «компьютер на колесах», умный, эффективный, но зачастую лишенный индивидуальности. Этот цифровой переход заставляет задуматься: исчезает ли вместе с механической душой та особая магия, та почти одушевленная связь, которую водитель мог ощущать со своим железным товарищем?

Алексей Абрамов, технический эксперт по продукту бренда автозапчастей Marshall:

– На мой взгляд, эмоциональная связь с автомобилем, безусловно, стала слабее со временем. В современных автомобилях все меньше творческих и интересных визуальных решений, ярких и запоминающихся форм. Внутри автомобили стали почти все одинаковые, меняется лишь расположение мониторов. А возьмем, к примеру, машины начала 2000-х – находясь внутри, ты буквально чувствуешь, как инженеры продумывали эргономику, как настраивалась подвеска и шасси.

Лично для меня автомобиль был и есть живой организм со своей историей и характером. Все мои авто имели имя. Оно связано или с их названием, или с происхождением. Например, Nissan Presage у нас в семье мы называли Проня, а «американца» Subaru Forester – Джордж. Ну а моя бесконечная любовь Subaru Legacy носила имя Люся.

Со всеми этими автомобилями была сильная эмоциональная связь. С ними связано много жизненных событий и историй. Иногда, мне кажется, я даже чувствовал настроение своего автомобиля. Например, Люся точно любила погонять – это ощущалось в том, как она переключала передачи на более низких оборотах. Кто-то мог подумать, что коробка «пиналась» или машина была неисправна. Но нет! Переключения всегда были плавными, но какими-то другими. Когда сильнее нажимал на газ, машина оживала и становилась игривее.

Я много ездил за рулем современных автомобилей, но испытать подобного не удалось ни с одним. И порою даже управляемость и качество отклика на рулевом колесе дают какое-то синтетическое ощущение.

Возможно, в будущем автомобили будут связаны с нами каким-нибудь имплантом, и тогда мы сможем вновь испытать яркую эмоциональную связь.

