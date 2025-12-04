Красный значит спортивный: Niva Sport примерила новый цвет

На конвейере «Лада Спорт» засняли внедорожник Niva Sport в новом красном цвете

Еще один экспериментальный цвет «примерила» на себя Niva Sport – снимок кузова, окрашенного в ярко-красный неметаллик, опубликовал руководитель ООО «Лада Спорт» Владислав Незванкин.

В этом вазовском подразделении, занимающемся серийной сборкой спортивных модификаций Lada, явно ищут новый фирменный красный: пару месяцев назад по конвейеру прошла красно-оранжевая машина. Впрочем, были и другие цветовые пробы: в частности, золотистая и серо-голубая, являвшаяся фирменным вазовским оттенком «Тайфун». Что касается нового красного, то по нему официальное наименование неизвестно.

Но в комментариях колер сравнивают с фирменным цветом спортпрототипов Lada Revolution из 2000-х, а главный редактор «За рулем» Максим Кадаков считает, что в похожий цвет с названием «Кубок» когда-то окрашивали Калину Спорт.

Станет ли такой красный стандартным для Нивы Спорт, пока неизвестно. Вероятно, для внедорожника это не последний эксперимент с цветом: ООО «Лада Спорт» имеет возможность окрашивать кузова «под себя» в расположенном неподалеку корпусе Опытно-промышленного производства. Но для заказа на данный момент доступны лишь стандартные варианты: темно-серый металлик «Борнео», серебристый металлик «Платина», золотисто-коричневый металлик «Кориандр», темно-зеленый «Несси 2», белый «Ледниковый» и черный «Пантера».

