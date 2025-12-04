#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Зима без ржавчины: три защиты для вашего автомобиля

Керамическое покрытие подходит тем, кто выбирает баланс между прочностью и эстетикой

Специалисты раскрыли секреты защиты кузова от соли, грязи и мороза. Выбор метода зависит от бюджета и условий эксплуатации, но действовать нужно уже сейчас, напоминают эксперты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем
Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.

Зимняя смесь реагентов, грязи и влаги – главный враг лакокрасочного покрытия автомобиля. По данным экспертов, даже мелкий скол в этот период может быстро превратиться в очаг коррозии, особенно на уязвимых зонах: капоте, бампере и крыльях. Влажность, сохраняющаяся под слоем грязи, и контраст температур при мойке лишь ускоряют процесс разрушения. Чтобы сохранить кузов, необходимо заранее позаботиться о его защите.

Среди проверенных решений лидирует полиуретановая антигравийная пленка. Она обеспечивает мощную механическую защиту от камней и пескоструя, надежно закрывая поверхность на срок до пяти лет. Для экономии можно оклеить только наиболее страдающие элементы автомобиля.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Классическим вариантом остается восковое покрытие. Оно создает тонкий гидрофобный слой, облегчая сход грязи и влаги. Важно помнить, что такая защита, особенно в виде спрея, недолговечна и требует регулярного обновления в течение зимы.

Все более популярной становится керамическая защита на основе кремния и полимеров. Она формирует твердый, химически стойкий слой, эффективно противостоящий реагентам и мелким царапинам. Ее срок службы – от полугода и более, но нанесение требует профессиональной подготовки кузова.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Вне зависимости от выбранного метода, эксперты настаивают на регулярном уходе: своевременном устранении сколов и аккуратной мойке для удаления агрессивных загрязнений. Это залог того, чтобы автомобиль встретил весну без следов зимней агрессии.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 503
04.12.2025 
Фото:freepik / wirestock
Поделиться:
Оцените материал:
-1