Авторынок в РФ бьет ценовые рекорды: новые машины преодолели новую планку

«Автостат»: Средние цены на новые авто – 3,5 млн, с пробегом – 1,3 млн рублей

Аналитики фиксируют исторический рост средних цен как на новые автомобили, так и на машины с пробегом.

Основными причинами стали смещение спроса в премиальный сегмент и отмена производителями крупных скидок.

Средняя цена нового легкового автомобиля в России в ноябре достигла беспрецедентной отметки в 3,54 миллиона рублей. Как свидетельствуют данные агентства «Автостат», это на 3% выше результата октября и на целых 16% больше, чем в ноябре прошлого года. За пять лет рынок пережил настоящий ценовой шок: стоимость новых машин увеличилась ровно в два раза.

Столь стремительный рост осенью 2025 года эксперты связывают с двумя факторами. Рынок продолжает структурно меняться, смещаясь в сторону более дорогих моделей. Доля бюджетных Lada за год сократилась с 31% до 21%, в то время как присутствие глобальных брендов, наоборот, почти удвоилось, увеличившись с 7% до 13%. Параллельно, начиная с сентября, автопроизводители начали активную корректировку ценовой политики, массово пересматривая прайс-листы в сторону повышения и сокращая скидки.

Не отстает и рынок подержанных автомобилей, где этой осенью также зафиксирован ценовой максимум. В ноябре средневзвешенная стоимость машины с пробегом впервые в истории достигла 1,3 миллиона рублей, показав рост более чем на 1% за месяц. В годовом выражении подорожание составило 13%, а за последние пять лет цены на б/у автомобили взлетели более чем в два раза, набрав 113%.

