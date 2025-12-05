#
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Живучая подвеска, простые моторы — добротный кроссовер за миллион!

«За рулем» рассказал о нюансах выбора кроссовера Renault Duster с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил рейтинг самых выносливых субкомпактных кроссоверов.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Такие машины можно смело (с учетом всесторонней проверки, конечно) брать даже на больших пробегах и даже после третьего владельца, утверждает эксперт. В этом списке нет «китайцев» первых поколений, сложных прямовпрысковых турбомоторов и вариаторов. Только технические решения, в прямом смысле проверенные временем. Конечно, такой рейтинг не обошелся без Renault Duster первого поколения.

С 2015 года такие машины пошли в рестайлинге. Длина – 4315 мм, клиренс – 205 мм, багажник – 408 л (у 4×2 – больше). Средняя цена восьмилетних машин – 1,16 млн рублей, средний пробег – 140 тысяч км. На что обратить внимание при покупке?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– 85% Дастеров на вторичке – с полным приводом, и сочетается он со всеми моторами. Их три: бензиновые атмосферники 1.6, 2.0 и дизель 1.5. У всех есть определенные недостатки, но все ходят более 300 тысяч км. Причем большинство машин (75%) – с надежными МКП двух типов, ресурс у них примерно такой же, как у двигателей. Гидроавтоматы DP2/DP8 без ремонта столько не выдерживают – в районе 200 тысяч км им требуется переборка. В ремонте они просты и сравнительно недороги.

У кроссовера превосходная подвеска, но средний уровень противостояния коррозии (со стороны днища защита недостаточная), а также простое оснащение и дешевые материалы салона. Число мелких неурядиц после 100 тысяч км – почти как у Лад. Но Duster задуман как очень бюджетный автомобиль, и ему это простительно.

Напомним, что у Дастера есть технический клон Nissan Terrano, у которого чуть более насыщенные комплектации, а цены те же.

А что еще посмотреть на эту тему? Читайте в новой статье «За рулем»!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Иннокентий Кишкурно
05.12.2025 
Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
