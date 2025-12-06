Названы лучшие кроссоверы и внедорожники с пробегом по динамике спроса
По данным экспертов «Авито Авто», проведенный анализ спроса и предложения на кроссоверы и внедорожники с пробегом в осенний период 2025 года показал, что доля таких автомобилей на рынке выросла с 27,2% до 28,1%, а спрос увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом.
Наиболее популярными моделями стали автомобили марок Toyota, Lada, BMW, Hyundai и Nissan. Среди других запрашиваемых моделей выделяются Lada 4×4 (Нива), Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Kia Sportage и BMW X5. В десятку также вошли Toyota Land Cruiser, Volkswagen Tiguan, Toyota Land Cruiser Prado, Renault Duster и Mitsubishi Outlander.
В этом году наблюдается рост спроса на автомобили таких марок, как Geely (+39,9%), Hyundai (+19,8%), Renault (+15,8%), BMW (+13,3%) и Mercedes-Benz (+11,6%).
Лидерами по динамике спроса среди конкретных моделей стали Geely Monjaro (+41,1%) и Hyundai Tucson (+31%). Также возрос интерес к Mazda CX-5 (+22,6%), Hyundai Creta (+20%) и BMW X6 (+19,1%). По сравнению с прошлым годом более чем на 10% увеличился спрос на BMW X3 (+16,1%), Hyundai ix35 (+15,4%), Toyota Land Cruiser Prado (+14,3%), Lexus LX (+13,5%) и Renault Duster (+12,4%).
На платформе «Авито Авто» в осенний период 2025 года чаще всего продавались автомобили SUV таких марок, как Toyota (7,5%), Lada (7,4%), Nissan (7,1%), Hyundai (6,1%), а также BMW и Kia (по 5,6% каждая).
Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!