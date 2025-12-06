#
20 декабря
20 декабря
20 декабря
Хорошо известный в России бренд представил новый кроссовер дешевле миллиона

Changan выпустил электрический кроссовер Qiyuan Q05 в КНР с ценой 860 тыс. рублей

Компания Changan представила новый электрический кроссовер Qiyuan Q05, который в будущем также появится в Европе и, возможно, в России. В Китае цена на этот автомобиль начинается от 11 300 долларов (860 тысяч рублей).

Changan Qiyuan Q05
Changan Qiyuan Q05

По размеру Qiyuan Q05 относится к компактным кроссоверам: его длина составляет 4435 мм, а колёсная база – 2735 мм. Объём багажника достигает 540 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1380 литров.

Кроссовер комплектуется единственным вариантом электрического двигателя мощностью 163 л.с., установленным на передней оси. Доступно два варианта батарей: на 40,3 и 51,9 кВтч, которые обеспечивают запас хода до 405 и 506 км соответственно по циклу CLTC.

Интерьер Changan Qiyuan Q05
Интерьер Changan Qiyuan Q05

Топовая комплектация автомобиля предлагает панорамную крышу, электропривод багажника, беспроводную зарядку, вентиляцию и массаж передних сидений, а также 11 камер. В салоне установлен большой экран мультимедийной системы, доступный в двух размерах – 14,6 и 15,6 дюйма.

Источник:  Wcevcar
Фото:Changan
06.12.2025 
